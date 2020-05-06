Bağcılar'da iş merkezinin deposunda yangın

BAĞCILAR'da 3 katlı iş merkezinin bodrum katındaki depo bölümünde yangın çıktı.

BAĞCILAR'da 3 katlı iş merkezinin bodrum katındaki depo bölümünde yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, söndürme çalışmalarında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bağlar Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan 3 katlı iş merkezinin bodrum katında saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polisler çevrede güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Zaman zaman yoğun dumanın çıktığı yangın henüz kontrol altına alınamazken, söndürme çalışmalarında dumandan etkilenen 2 itfaiye eri ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KORONAVİRÜS SALGINI UNUTULDU

Öte yandan yangını izlemek için caddeye gelen vatandaşlar koronavirüs salgınını unutarak sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları yönünde uyardı.

- İstanbul

Kaynak: DHA