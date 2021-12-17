BAĞCILAR'DA İŞ MERKEZİNDE ÇIKAN YANGINDA MAHSUR KALANLARI İTFAİYE KURTARDI

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da 4 katlı iş merkezinin zemin katındaki elektrikçi dükkanında çıkan yangın nedeniyle bina tamamen dumanlar içinde kaldı. Kısa sürede olay yerine giden itfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalanları tahliye etti.

Yangının çıktığı iş merkezine yakın bir yerde çalışan Yılmaz Yakup Çebioğlu, "Ofisten çıkıp baktım dumanlar bayağı yükselmiş. İtfaiye kısa sürede geldi hemen müdahale ettiler ama mahalleyi duman kapladı. Hemen söndürdüler, yukarı katlardan insanları kurtardılar" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet