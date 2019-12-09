: Bağcılar'da iş hanından hırsızlık kamerada

09.12.2019 19:55 | Son Güncelleme: 09.12.2019 19:56

Bağcılar'da 5 hırsızın bir iş hanına girerek para kasasını çalmasına ait görüntüler ortaya çıktı.

Bağcılar ilçesi Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir iş hanının 3'üncü katına giren 5 hırsız, para kasasını çalarak kayıplara karışmıştı. Hırsızları yakalamak için çalışmalar sürerken, olayın görüntüleri ortaya çıktı. İş hanının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızların içeri girdiği anlar ve hırsızlık anı yer alıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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