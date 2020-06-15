Bağcılar'da intihar girişimini seyreden kalabalık sosyal mesafe kuralını unuttu
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Bağcılar'da intihar girişimini seyreden kalabalık sosyal mesafe kuralını unuttu

BAĞCILAR Yüzyıl Köprüsü üzerinde demir korkuluklardan sarkarak intihar edeceğini söyleyen bir kişi, polisi harekete geçirdi.

Bağcılar'da intihar girişimini seyreden kalabalık sosyal mesafe kuralını unuttu
15.06.2020 12:54 | Son Güncelleme: 15.06.2020 13:20
BAĞCILAR Yüzyıl Köprüsü üzerinde demir korkuluklardan sarkarak intihar edeceğini söyleyen bir kişi, polisi harekete geçirdi. 45 dakika süren ikna çabalarını seyreden kalabalığın ise sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydığı görüldü.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında O-3 Avrupa Otoyolu Aksaray istikameti Bağcılar Yüzyıl Köprüsü üzerinde meydana geldi. Köprünün demir korkuluklarından sarkan bir kişi intihar edeceğini söyleyince olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk olarak itfaiye ekipleri tarafından O-3 Avrupa Otoyolu üzerine hava yastığı açıldı. Bir süre sonra köprünün Edirne istikameti tarafına geçip demir korkuluklardan sarkmaya devam eden kişi için aynı zamanda ikna çalışması da başladı. 

MERAKLI KALABALIK SOSYAL MESAFE KURALINA UYMADIPolisin ikna çalışmaları sırasında olay yerini dolduran kalabalık da intihar girişimini meraklı gözlerle seyretti. Yol üzerinde bulunan bir başka köprüye geçerek intihar girişimini seyreden kalabalık sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Kalabalık içinde bulunan bazı kişilerin de maske takmadığı görüldü. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmalar sonunda köprüden sarkan kişi polis tarafından ikna edildi. İntihar girişimi sırasında O-3 Avrupa Otoyolu'nda iki yönlü trafik yoğunluğu meydana geldi. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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