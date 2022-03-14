BAĞCILAR'DA İNŞAATTA YANGIN; İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ -1 - Haberler

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BAĞCILAR'DA İNŞAATTA YANGIN; İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ -1

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAĞCILAR'da inşaat halindeki binanın bodrum katında yangın çıktı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da inşaat halindeki binanın bodrum katında yangın çıktı. İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanındaki inşaatta çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İnşaatta mahsur kalan işçiler, itfaiyenin uzattığı merdivenle kurtarıldı. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

BAĞCILAR'DA İNŞAATTA YANGIN; İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ -1

BAĞCILAR'DA İNŞAATTA YANGIN; İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ -1

BAĞCILAR'DA İNŞAATTA YANGIN; İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ -1

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bağcılar, İnşaat, Yangın, Güncel, Haberler

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