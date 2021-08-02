BAĞCILAR'DA İNŞAATIN TEMEL DUVARININ ÇÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA
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BAĞCILAR'DA İNŞAATIN TEMEL DUVARININ ÇÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

BAĞCILAR'DA İNŞAATIN TEMEL DUVARININ ÇÖKTÜĞÜ ANLAR KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da inşaatın temel duvarı bir anda çöktü.

BAĞCILAR'da inşaatın temel duvarı bir anda çöktü. O sırada kimsenin inşaat alanında ve yolda olmaması olası faciayı önlerken, çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

Olay dün Fevzi Çakmak Mahallesi 2110 Sokak'ta 15.30 sıralarında yaşandı. Sokakta yapımına devam edilen, inşaatın temel duvarı çöktü. İnşaatın iç tarafına doğru meydana gelen çökme, sokaktaki yolda da kısmi çökmeye neden oldu. Olayın yaşandığı anda ise bölgede kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Çökme anları çevrede bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

"O SIRADA KİMSE YOKTU"Mahalle sakini Mehmet Kaya, "Burada çalışırken bir gürültü duyduk. İnşaat alanında göçük olmuş. Her türlü emniyeti almalarına rağmen, neyden dolayı olduğunu bilmiyorum ama göçük oldu. Buraya büyük bir site yapıyorlar. İnşaat alanı için yan tarafa temel kazılmıştı. Yolla beraber göçtü. Ne yolda ne de inşaat alanında o sıra kimse yoktu. İşçiler anlamış orayı boşaltmışlar" dedi. Kenan Kandemir ise, "Önce bir ses duyulmuş. Sesin duyulmasıyla hemen emniyete alındı. Ondan sonra duvar aşağıya indi. Bugün de toplamaya çalışıyorlar" diye konuştu.  Olay sonrası belediye ekipleri bölgeye bariyer kurarak güvenlik önemli aldı.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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