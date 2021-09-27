Bağcılar'da inşaat halindeki binada yangın - Haberler
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Bağcılar'da inşaat halindeki binada yangın

AA / Mehmet Kara - Haberler | Güncel
Bağcılar'da inşaat halindeki binada yangın

Bağcılar'da inşaat halindeki binada çıkan yangın söndürüldü.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da inşaat halindeki binada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Mahallesi 1481. Sokak'ta inşaat halindeki binada bulunan ahşap ve izolasyon malzemeleri henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen ve yanan izolasyon malzemelerinden dolayı çevrede yoğun dumana yol açan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın nedeniyle hasar oluştu.

AA / Mehmet Kara - Son Dakika Haberleri
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