Bağcılar'da inşaat halindeki binada yangın

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da inşaat halindeki binada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Mahallesi 1481. Sokak'ta inşaat halindeki binada bulunan ahşap ve izolasyon malzemeleri henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Kısa sürede büyüyen ve yanan izolasyon malzemelerinden dolayı çevrede yoğun dumana yol açan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangın nedeniyle hasar oluştu.