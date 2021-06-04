Bağcılar'da inşa edilecek 1200 kişi kapasiteli Medine Camisi'nin temeli atıldı
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Bağcılar'da inşa edilecek 1200 kişi kapasiteli Medine Camisi'nin temeli atıldı

Bağcılar'da inşa edilecek 1200 kişi kapasiteli Medine Camisi'nin temeli atıldı
Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel

Bağcılar Belediyesinin desteğiyle yapımına başlanan, aynı anda 1200 kişinin ibadet edebileceği Medine Camisi'nin temeli atıldı.

Bağcılar Belediyesinin desteğiyle yapımına başlanan, aynı anda 1200 kişinin ibadet edebileceği Medine Camisi'nin temeli atıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fatih Mahallesi'ndeki temel atma törenine Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Müftüsü Celal Büyük, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çağırıcı, bayındırlık hizmetleri yanında şehri yenileme çalışmalarının da devam ettiğini kaydetti.

Bağcılar'da çevre imar ederken Fatih Sultan Mehmet Han gibi hep nesli ihya etmenin gayreti içinde olduklarını belirten Çağırıcı, "Bir yandan camilerimizi yıkıp depreme dayanıklı yaparken mesafe sorunu yaşayan bölgelerde de burada olduğu gibi arsa kamulaştırarak yeni camiler inşa ediyoruz. İstiyoruz ki Bağcılar'da herkes ezan sesine kavuşsun. Çocuklarımız ezan sesleriyle büyüsün. Çocuklarımız cami ve okul bahçelerinde büyüsün. Onlar yarını inşa edecek nesiller olacaktır." ifadelerini kullandı. ???????

Toplam 1890 metrekarelik inşaat alanı bulunan cami; bodrum, zemin ve mahfil olmak üzere 3 kattan oluşacak. Bodrum katta 4 adet toplam 72 kişilik Kur'an kursu sınıfı, mutfak, yemekhane, abdesthane ve yönetim ofisi bulunacak.

Cami tamamlandığında 1200 kişi aynı anda namaz kılabilecek. Tek bir minareye sahip caminin cephesinde, estetik formuna katkı sağlaması amacıyla Osmanlı dönemlerinde çok sayıda önemli mimari eserde temel yapı taşı olarak tercih edilen küfeki taşı kaplaması kullanılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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