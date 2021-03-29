Bağcılar'da ikinci Tarım Kredi Marketi açıldı

Bağcılar'da ikinci Tarım Kredi Marketi hizmete girdi.

Bağcılar'da ikinci Tarım Kredi Marketi hizmete girdi.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Hürriyet Mahallesi'nde bir şubesi bulunan market zincirinin ikinci halkası Güneşli Mahallesi'nde açıldı.

Açılış törenine Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Müftüsü Celal Büyük ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşvikleriyle kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri marketlerini açmaya devam ettiklerini söyleyen Çağırıcı, "Bu alışveriş noktaları vatandaşlarımızın kaliteli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşması açısından çok büyük önem taşıyor. Kaliteli ürünleri hesaplı fiyatlara bulabileceğiniz marketlerde istediğiniz ürünü temin edebileceksiniz. Hayırlı olsun. İnşallah devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, kurdele kesiminin ardından hizmete açılan marketi gezdi, fiyatlar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kübra Kara