Bağcılar'da ikinci el otomobil alıp satan iş yerleri ruhsatlandırılmaya başlandı
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Bağcılar'da ikinci el otomobil alıp satan iş yerleri ruhsatlandırılmaya başlandı

Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu - Haberler | Güncel
Bağcılar'da ikinci el otomobil alıp satan iş yerleri ruhsatlandırılmaya başlandı

Bağcılar Belediyesi, 2005/9207 sayılı iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik gereğince, ikinci el motorlu kara taşıt ticareti yapan iş yerlerini ruhsatlandırmaya başladı.

Bağcılar Belediyesi, 2005/9207 sayılı iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik gereğince, ikinci el motorlu kara taşıt ticareti yapan iş yerlerini ruhsatlandırmaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ikinci el motorlu kara taşıt ticaretinin adil rekabet koşulları altında, kolay, hızlı ve tüketiciler açısından güvenli bir ortamda yapılmasını sağlamak ve sektörün sağlıklı bir işleyişe kavuşturulması amacıyla 09.06.2020 tarihli ve 31150 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile oto alım-satım yapan iş yerinin faaliyet konuları "İkinci el motorlu kara taşıt ticareti" olarak değiştirilmesi kararlaştırıldı ve belirli standartlar getirildi.

İstanbul Valiliğinin de "Çevreye, altyapıya ve trafiğe getirdiği yük ile can ve mal güvenliği riskine ilişkin" 17.03.2021 tarihli olumlu görüş yazısı üzerine Bağcılar Belediyesince yönetmeliğe uygun şekilde ilçe genelindeki ikinci el motorlu taşıt ticareti yapan işletmeler ruhsatlandırılmaya başladı.

Bu kapsamda Bağcılar'da İSTOÇ Oto Market, Oto Center ve Automall olmak üzere 3 ayrı noktada toplu olarak "İkinci el motorlu kara taşıt ticareti" faaliyeti gösteren 1250 iş yerinin sahibi, ruhsatlarını almak için Bağcılar Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne müracaat ediyor.

Başvuruda bulunanların, vergi levhası, tapu fotokopisi, kira kontratının aslı, yangın tüpü faturası, mali sorumluluk sigortası, mesleki yeterlilik belgesi (Seviye 4-Seviye 5), vergi levhası şahıs adına ise oda kayıt belgesi, şirket adına ise şirkete ait belgeler, iş sağlığı ve güvenliğine ait evrakları ibraz etmesi durumunda ruhsatlandırma süreci başlıyor.

Bağcılar'da ikinci el otomobil alıp satan iş yerleri ruhsatlandırılmaya başlandı
Bağcılar'da ikinci el otomobil alıp satan iş yerleri ruhsatlandırılmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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