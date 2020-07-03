BAĞCILAR'DA İKİ KATLI BİNANIN MERDİVENLERİ ÇÖKTÜ
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BAĞCILAR'DA İKİ KATLI BİNANIN MERDİVENLERİ ÇÖKTÜ

Bağcılar'da iki katlı binanın merdivenlerinin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

03.07.2020 22:38 | Son Güncelleme: 03.07.2020 22:47

Bağcılar'da iki katlı binanın merdivenlerinin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Ekiplerin çalışmalarının ardından çökmenin yaşandığı bina tahliye edildi.

Tuna Mahallesi 926 Sokak'ta saat 21.00 sıralarında iki katlı binanın apartman merdivenleri çöktü. Olayda 1 kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın en üst katında mahsur kalan kişiyi merdiven aracıyla indirdi. Yapılan son kontrollerde bina içinde kimsenin mahsur kalmadığı belirlendi. Zabıta ekipleri binayı tahliye ederek mühürledi.

BAĞCILAR'DA İKİ KATLI BİNANIN MERDİVENLERİ ÇÖKTÜ

Kaynak: DHA

Manşet

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