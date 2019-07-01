Bağcılar'da iki grubun silahlı çatışması kamerada: 4 ağır yaralı

Bağcılar'da aralarında husumet bulunan iki grup birbiriyle çatıştı

Polis ekipleri olay yerinde 60'a yakın boş kovan buldu

İSTANBUL - Bağcılar'da aralarında husumet bulunan iki grubun sokak ortasında çatıştığı anlar kameralara yansıdı. Dehşet anlarında 4 kişinin ağır yaralandığı ve olay yerinde 60'a yakın boş kovan olduğu öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 01.00 sıralarında Bağcılar Fatih Mahallesi 1822 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında bir süredir devam eden husumet sonrasında şahıslar gece saatlerinde sokakta karşı karşıya geldi. Birbirlerini görünce silahlarını çeken iki grup çatışmaya başladı. Kurşunların havada uçuştuğu kavgada, taraflardan 4 kişi ağır bir şekilde yaralandı.

Yaklaşık 60 boş kovan bulundu

Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Silahlı çatışma anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Öte yandan olayın artından olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, 60'a yakın boş kovan bulunduğu öğrenildi.

Şahısların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Kaynak: İHA