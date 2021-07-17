Bağcılar'da iki çocuğu istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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Bağcılar'da iki çocuğu istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Bağcılar'da iki çocuğu istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş - Haberler | Güncel

Bağcılar'da iki çocuğu istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

Bağcılar'da iki çocuğu istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

Yıldıztepe Mahallesi'nde iki erkek çocuğunu istismar ettiği iddiasıyla bir kişi, dün polis tarafından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından bugün Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Ş.A'nın, nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alındı.

Savcılık, şüpheliyi tutuklanması istemiyle Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Hakimlik, şüphelinin iki çocuğa "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş

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