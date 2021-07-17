Bağcılar'da iki çocuğu istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Bağcılar'da iki çocuğu istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli, "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.