Son dakika haberi | Bağcılarda yürekler ağıza geldi...Kayan bebek arabasındaki bebeğin ezilmekten kurtulduğu anlar kamerada
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Bağcılarda yürekler ağıza geldi...Kayan bebek arabasındaki bebeğin ezilmekten kurtulduğu anlar kamerada

18.03.2021 19:42 | Son Güncelleme: 18.03.2021 19:47

Son dakika haberi: Bağcılarda yürekler ağıza geldi.

Bağcılarda yürekler ağıza geldi...Kayan bebek arabasındaki bebeğin ezilmekten kurtulduğu anlar kamerada

Bebek arabasının düştüğü gören araç son anda durdu

İSTANBUL - Bağcılar'da annesinin marketin önünde bıraktığı bebek, içinde bulunduğu bebek arabasıyla birlikte yola düştü. Park için kaldırıma yanaşan sürücünün bebeği görüp son anda durduğu olay, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Bağcılar Kirazlı'da öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki bebeğin annesi olduğu öğrenilen kadın, bebek arabasını girdiği marketin önünde bıraktı. Kaldırımda duran bebek arabası, içinde bulunan poşetlerin ağırlığını kaldıramayarak geri geri gitti ve kaldırımdan yola devrildi. O esnada park etmek üzere kaldırıma yaklaşan aracın sürücüsü, bebeğin içinde bulunduğu bebek arabasının yolda düştüğünü görerek son anda durdu. Bebeğin düştüğünü gören, annesi, aracın sürücüsü ve çevre dükkanlardaki esnaflar esnaf bebeğin yanına koştu. Bebeğin yara almadığı olay, çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, bebek arabasının geri geri gidip yola düştüğü, aracın son anda durduğu ve insanların bebeğin yanına koştuğu görülüyor.

Son dakika haberi | Bağcılarda yürekler ağıza geldi...Kayan bebek arabasındaki bebeğin ezilmekten kurtulduğu anlar kamerada
Son dakika haberi | Bağcılarda yürekler ağıza geldi...Kayan bebek arabasındaki bebeğin ezilmekten kurtulduğu anlar kamerada
Son dakika haberi | Bağcılarda yürekler ağıza geldi...Kayan bebek arabasındaki bebeğin ezilmekten kurtulduğu anlar kamerada
Son dakika haberi | Bağcılarda yürekler ağıza geldi...Kayan bebek arabasındaki bebeğin ezilmekten kurtulduğu anlar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Ferhan Şensoy Yılmaz Erdoğan Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Hakan Kutlu Ünal Karaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Bağcılarda yürekler ağıza geldi...Kayan bebek arabasındaki bebeğin ezilmekten kurtulduğu anlar kamerada - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 19:48:37. #1.16#
title