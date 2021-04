Bağcılar'da her yaşa ve her kesime uygun Ramazan programı

Bağcılar Belediyesi, 26 yıldır süre gelen "Bağcılar'da Ramazan farklı yaşanır" anlayışı, her yaş grubuna uygun online ve interaktif etkinliklerle devam ediyor. Mukabele dersleri, çocuk eğlenceleri, ünlü isimlerin ağırlandığı Ramazan sohbetleri internet üzerinden yayınlanırken; "Sahur Devriyesi" programıyla da her gece bir radyocu, yanında davulcu ve meddahla birlikte sahur sofralarına konuk oluyor.

Bağcılar Belediyesi'nin "Ramazan Bağcılar'da farklı yaşanır" diyerek 26 yıl önce başlattığı Ramazan-ı Şerif etkinlikleri bu sene de aynı coşkuyla devam ediyor. Pandemi kuralları dikkate alınarak her yaş grubu ve her kesime uygun içerikte programlar hazırlandı. İsteyen herkesin Bağcılar Belediyesi sosyal medya hesaplarının üzerinden yayınlanan etkinlikler, her gün saat 14.00'te bir imam hatibin verdiği mukabele dersiyle başlıyor. Onu saat 16.00'da Bağcılar Müftüsü Celal Büyük'ün sohbeti ve 18.00'de ise Çocuk Tiyatrosu takip ediyor. Çocuklar, Bağcılar Belediyesi Sanat Okulu'nun sahnelediği tiyatro gösterisi ile eğlenceli zaman geçiriyor. Her hafta kendi alanında tanınmış bir isim Bağcılar Belediyesi yeni hizmet binasında ağırlanıyor. Ünlü isim ile yapılan canlı sohbet internet üzerinden yayınlanıyor.

Orucun bizi melekleştirmesi gerekir

İftar sonrası sahne alan ünlü Televizyon Programcısı Dursun Ali Erzincanlı da okuduğu Nat-ı Şerif ve şiirlerle izleyenleri duygu seli yaşattı. Peygamber efendimizin hayatından örnekler anlatan Erzincanlı, Ramazan'ın insanda değişim yapması gerektiğini belirterek "Ramazan'da kötülüklerden, öfkeden, günahlardan uzaklaşmalıyız. Orucun bizi melekleştirmesi gerekir" dedi.

Sahur Devriyesi, her gece bir mahallede

Ramazan ayı özel etkinliği saat 02.30'da her gece bir radyocunun katıldığı "Sahur Devriyesi" isimli programla devam etti. İlk gece konuk olan Baydamar lakaplı radyo programcısı Ersin Koçbuğ'un sunumuyla tam bir Ramazan klasiği yaşandı. Yenigün Mahallesi'nde davulcu ve meddahla dolaşan Koçbuğ, mahalle sakinlerini sahura kaldırdı. İnternet üzerinden canlı olarak yayınlanan programda vatandaşlara pide de ikram edildi. Sahur Devriyesi, her gece farklı bir mahallede devam edecek.

Ramazan'ın coşkusunu yaşatmaya devam ediyoruz

Pandemi koşullarına rağmen rahmet ve bereket ayı Ramazan'ı en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Özlemle aradığımız eski Ramazan ayının coşkusunu yaşatmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstiyoruz ki yeni nesil Ramazan'ın manevi havasından mahrum kalmasın. İki yıl öncesine kadar bir arada yaptığımız programları bilgisayarlar, cep telefonları aracılığıyla hemşehrilerimize ulaştırıyoruz" dedi.

Çağırıcı, her yıl olduğu bu yıl da evinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar ve sahur yemeği göndermeye devam edeceklerini ifade etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı