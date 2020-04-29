Bağcılar'da her gün 1000 kişiye iftar ve sahur yemeği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bağcılar'da her gün 1000 kişiye iftar ve sahur yemeği

Bağcılar Belediyesi, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi 1000 kişiye iftar ve sahur yemeği götürüyor.

Bağcılar'da her gün 1000 kişiye iftar ve sahur yemeği
29.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 29.04.2020 14:57

Bağcılar Belediyesi, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve kimsesi olmayan ihtiyaç sahibi 1000 kişiye iftar ve sahur yemeği götürüyor. Önceliğin sağlık olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Salgın nedeniyle hep birlikte iftar yapamasak da hizmetlerimizle hemşerilerimizin yanındayız. Aç kimse kalmasın diye bütün gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Her Ramazan ayında binlerce kişiye iftar veren Bağcılar Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl sokak iftarlarına ara vermek zorunda kaldı. Ancak bu süreçte ihtiyaç sahiplerinin yine unutulmadığını hatırlatan Bağcılar Belediyesi, 65 yaş üstü ve kimsesi olmayanlar için kolları sıvadı. Hazırlanan proje kapsamında ilçede yaşayan yardıma muhtaç 1000 kişi belirlendi. Bu vatandaşlar için hem iftarlık hem de sahur için yemek servisine başlandı.

İFTARDAN ÖNCE YEMEKLER EVLERE ULAŞTIRILIYOR

Ramazan ayı için belirlenmiş 30 günlük menüye uygun olarak her sabah yemekler pişirilmeye başlanıyor. Sonrasında sıcak yemekler hem iftarda hem de sahurda yenilmesi için vakumlu özel paketlere alınıyor. İftar menüsünde çorba, ana yemek, pilav, salata veya tatlı bulunurken; sahurluklarda ise beyaz peynir, zeytin, tereyağı, bal, dilim börek, domates ve salatalık yer alıyor.

"YALNIZ YAŞIYORUM AMA YALNIZLIK ÇEKMİYORUM"

Yemekler iftar vakti gelmeden ekipler tarafından evlere ulaştırılıyor. Yemek götürülenlerden biri de Mahmutbey Mahallesi'nde oturan 78 yaşındaki Remziye Türk. Sunulan hizmetten dolayı emeği geçenlere dua eden Remziye teyze, "Yalnız yaşıyorum ama Bağcılar Belediyemiz sayesinde yalnızlık çekmiyorum. Her zaman yanımda oluyorlar. Salgın nedeniyle evimden çıkamıyorum. İftar ve sahur yemekleri sayesinde yorulmadan rahat bir Ramazan geçiriyorum" dedi.

"BURUK BİR RAMAZAN YAŞIYORUZ"

Ramazan ayı boyunca yemek dağıtımının süreceğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bu yıl buruk bir Ramazan Ayı yaşıyoruz. Ancak salgın nedeniyle hep birlikte iftar yapamasak da hizmetlerimizle hemşerilerimizin yanındayız. Aç kimse kalmasın diye bütün gücümüzle çalışıyoruz. Sofralarımız ayrı olsa da niyetlerimiz ve duygularımız aynı. İnşallah önümüzdeki yıllarda sağlıkla yine iftar sofralarında buluşacağız" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı Haberler
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı Haberler
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony...
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haberler
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma Haberler
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı
Tunceli'de kayıp uzman çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bulundu
Tunceli'de kayıp uzman çavuş Yılmaz Güneş'in cansız bedeni bulundu
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
Mesut Özil ve Amine Gülşe'den Acun Ilıcalı aracılığıyla Survivor Aycan'a destek mesajı
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
65 yaş üzerine cumartesi ve pazar günleri 2'şer saatlik sokağa çıkma imkanı gündemde
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Koronavirüs tedbirleri çay üreticisini de vurdu! Ayda 7.500 TL kazanacak işçi bulamıyorlar
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Galatasaray, 8 futbolcuyu gönderip, 130 milyon TL maaş karı elde edilecek
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Gizem oldu
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye 'tıbbi yardım' teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Türkiye'ye "tıbbi yardım" teşekkürü: Amerikan halkı size minnettar
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına çıktı
WhatsApp'tan koronavirüs nedeniyle yeni özellik: Görüntülü ve sesli grup konuşmalarında kişi sayısı 2 katına...
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Ermenistan sınırındaki köyde büyük panik! Şahinler topluca telef oldu
Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı, Ali Erbaş'ı eleştiren baroları kınadı
Türkiye İnternet Gazeteciler Derneği Başkanı, Ali Erbaş'ı eleştiren baroları kınadı
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi
Galatasaraylı eski futbolcu Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik
Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum
Boca'lı futbolcu sevgilisi Villa'dan şiddet gören Daniela Cortes: Artık dayanamıyorum
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu
Silivri'de kangal cinsi köpek açlıktan ölmek üzereyken bulundu
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Pazarda sebzeyi elle seçen vatandaş: Havalar ısınınca koronavirüs öldü gibi geliyor
Pazarda sebzeyi elle seçen vatandaş: Havalar ısınınca koronavirüs öldü gibi geliyor
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Dengesini kaybedip çöp kamyonunun altında kalan temizlik işçisi, feci şekilde can verdi
Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti
Slumdog Millionaire'in yıldızı ünlü aktör Irrfan Khan hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Fahrettin Koca Abdulhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Haluk Levent Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Podolski Arda Turan Ersun Yanal Bülent Uygun
Daha Fazla Türk Adana Mayıs Afrin
Şu an buradasınız: Bağcılar'da her gün 1000 kişiye iftar ve sahur yemeği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.4.2020 16:25:33. #1.15#
title