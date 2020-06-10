Bağcılar'da havuzlar kapılarını yeniden açıyor
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Bağcılar'da havuzlar kapılarını yeniden açıyor

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geçici süreyle kapatılan Bağcılar Belediyesi'ne bağlı 8 kapalı yüzme havuzun, yeni normalleşme sürecinde günün koşullarına uygun şekilde 15 Haziran'da yeniden açılacağı duyuruldu.

Bağcılar'da havuzlar kapılarını yeniden açıyor
10.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 10.06.2020 11:37

Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında geçici süreyle kapatılan Bağcılar Belediyesi'ne bağlı 8 kapalı yüzme havuzun, yeni normalleşme sürecinde günün koşullarına uygun şekilde 15 Haziran'da yeniden açılacağı duyuruldu.Kapasitesi yarı yarıya düşürülen havuzlarda soyunma odalarından dolaplara kadar her noktada üst düzey temizlik önlemlerinin alındığı belirtildi.

Bağcılar Belediyesi bünyesinde hizmet veren 8 kapalı yüzme havuzu, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 16 Mart tarihinde geçici olarak kapatılmıştı. Öğrencilerin uğrak yerlerinden biri olan havuzlar, yeni normalleşme süreciyle birlikte yeniden açılıyor. 15 Haziran'da faaliyete geçecek olan Barbaros, Kazım Karabekir, Kemalpaşa, Yüzyıl, Demirkapı, 15 Temmuz, Göztepe ve Yıldıztepe Mahallelerindeki 8 kapalı yüzme havuzunda üst düzey temizlik ve güvenlik önlemlere yer verildi.

HAVUZ SUYU GÜNDE ÜÇ KEZ KONTROL EDİLİYOR

Bağcılar Belediyesi, yeni normal yaşam çerçevesinde Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı hijyen kurallarına uygun şekilde havuzlarda salgına karşı sıkı tedbirler alındığını bildirdi. Belediye alınan önlemleri şöyle duyurdu;

"Yönetim odası, soyunma odaları, duş ve tuvaletler, antrenör odası ve sosyal alanlar dip köşe dezenfekte edildi. Klorlanan havuzlar temizleme robotlarıyla da steril hale getirildi. Can simidi, sosis ve yüzme tahtası gibi spor aletleri de sürekli temiz tutuluyor. Havuzun suyunun kullanıma uygun olup olmadığı gün içinde üç kez kontrol ediliyor.

KAPASİTE YARI YARIYA DÜŞÜYOR

Havuza gelenler kapıda dezenfektan ve ateş ölçerle karşılanacak. Kapasiteleri yüzde 50'ye düşürülen havuzlarda, çalışanlar dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde belirlendi. Havuz içinde 8 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite ayarlaması yapıldı. Kullanıcılar, yüzme havuzuna girmeden önce duş alma, el, ayak dezenfeksiyonu yapma kuralı konuldu. Soyunma odalarında sosyal mesafeye dikkat edilirken dolaplar her kullanımdan sonra temizlenecek. Kovid-19 temas riskini artıracağından havuzlarda uzun süre kalınmasına izin verilmeyecek."

NEZİH BİR ORTAMDA SPOR YAPACAKLAR

Yayımlanan genelgeler doğrultusunda hizmet vermeye başlayacak olan yüzme havuzlarında tüm tedbirlerin alındığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Sağlık tedbirleri ve sosyal mesafe kurallarına uyarak, havuzlarımızda yüzme faaliyetlerini başlatıyoruz. Tüm hemşerilerimizin sağlıklı, kaliteli ve nezih bir ortamda spor yapmaları için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz" dedi.

Çağırıcı, yeni normalleşme sürecinde vatandaşlardan kurallara uymaları ricasında bulundu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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