Bağcılar'da havaya ateş eden şüpheliler yakalandı Bağcılar'da seyir halindeki araçtan havaya ateş ederek ilerleyen 2 şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Bağcılar'da seyir halindeki araçtan havaya ateş ederek ilerleyen 2 şüpheli yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde 100. Yıl Mahallesi Veysel Karani Caddesinde seyir halindeki bir araçtan havaya ateş edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, olay yeri çevresinde yaşanan kovalamaca sonucu aracı durdurdu. Araçta bulunan Anter A. (24) ve Mehmet Ç. (23) yakalandı.

Araç içerisinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 3 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA