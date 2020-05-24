Bağcılar'da havaya ateş eden şüpheliler yakalandı Bağcılar'da, seyir halindeki araçtan havaya ateş ederek ilerleyen 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Bağcılar'da, seyir halindeki araçtan havaya ateş ederek ilerleyen 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün gece 100. Yıl Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde seyir halindeki bir araçtan havaya ateş edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, olay yeri çevresinde yaşanan kovalamaca sonucu aracı durdurdu. Araçta bulunan Anter A. (24) ve Mehmet Ç. (23) yakalandı.

Araçta yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait şarjör ve 3 fişek bulundu.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA