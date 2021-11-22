BAĞCILAR, İSTANBUL (Habermetre) - BAĞCILAR'DA HAMSİ HERKESİ MEYDANDA TOPLADI

Bağcılar Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 13. Geleneksel Hamsi Şöleni'nde meydanı dolduran farklı coğrafya ve milletten 15 bin kişiye pişirilmiş hamsi ikram edildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte davetliler hamsi yedikten sonra el ele verip kemençe eşliğinde horon oynadı.

Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar Trabzonlular Derneği işbirliğiyle geleneksel hale getirilen Hamsi Şöleni'nin bu sene 13. 'sü düzenlendi. Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı'nda gerçekleşen etkinliğe ilçede yaşayan Kazakistan'dan Suriye'ye farklı coğrafya ve milletten binlerce insan katıldı. Programda yaptığı konuşmada etkinliğin 13 yılı doldurmasını işin düzgün gittiği anlamına geldiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Bağcılar, farklı kültürlerin mozaiği olarak yaşadığımız bir ilçemizde yöresel kültürleri de yaşatma faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Hepsi kardeşlik, birlik ve beraberlik adına bizim için ortak bir payda. Bugünün ortak paydası hamsi, Bağcılar'da kardeşliğin birliğin adı oldu" dedi.

Hamsiden yapılan tatlı ve tuzlu 30 çeşit yemek sergilendi

Trabzon Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Şatıroğlu ise "Hava çok güzel binlerce insanımız alanı doldurdu. Bağcılar Belediyesi'nin kültürlere verdiği hizmeti burada bir daha görüyoruz. Farklı coğrafyalardan insanların toplu olarak bir arada olması İstanbul için de ülkemiz için de çok önemli. Bu konuda olağanüstü emek ve gayret sarf eden belediye başkanımız Lokman Çağırıcı'ya da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Daha sonra da alana kurulan ızgaralarda ve ocaklardaki tavalarda pişirilen hamsiler sıcak sıcak davetlilere dağıtıldı. Çağırıcı da kendi pişirdiği hamsilerden katılımcılara ikramda bulundu. Ayrıca hamsiden yapılan sarmadan pizzaya pastadan turşuya kadar tuzlu ve tatlı 30 çeşit yemek sergilendi. 15 bin kişiye hamsi ikramının yapıldığı programda, Karadeniz ezgilerine de yer verildi. Hamsilerini yiyen katılımcılar, çalan kemençe müziği eşliğinde el ele verip horon oynadı.

Şölene; AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Bağcılar Trabzonlular Derneği Başkanı Ethem Coşkun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan da katıldı.

Oluşturulma Tarihi : 22. 11. 2021 Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Fotoğrafı İndir Haberler Evlere Şenlik Tiyatro Oyunu Bağcılar'da "Huzur Toplantısı" Yapıldı Cinsel Kimlik Karmaşası Aile Hayatındaki Travmadan... Bağcılar Meydanı'nın Açılışı Yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bağcılar'a "Spor Kenti" Ödülü Bağcılar Belediyesinden Üniversite Öğrencilerine Eğitim... Bağcılar Belediyesi Çocuklara Özel İnternet Sitesi Kuruyor 13. Geleneksel Hamsi Şöleni'ne Davet Eğitim Yardımını Almaya Hak Kazananların Listesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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