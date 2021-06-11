BAĞCILAR'DA HAMİLE KARISINI SOKAKTA FECİ ŞEKİLDE DARBETTİ
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BAĞCILAR'DA HAMİLE KARISINI SOKAKTA FECİ ŞEKİLDE DARBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bağcılar'da bir kişi, hamile karısını sokak ortasında feci şekilde darbetti.

Bağcılar'da bir kişi, hamile karısını sokak ortasında feci şekilde darbetti. Yaşanan şiddet olayı cep telefonu kamerası ile kaydedilirken kadını sokakta bulunanlar kurtardı.

Olay, 8 Haziran Salı günü Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle hamile eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından koca, hamile eşine yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı. Kadın aldığı darbelerle yere düşerken, kocası da kadına vurmaya devam etti. Bu sırada sokakta bulunanlar araya girerek adamı olay yerinden uzaklaştırdı. Şiddet gören kadına da ilk müdahaleyi sokakta bulunanlar yaptı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Sokakta yaşanan bu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Hamile kadın bir süre sonra olay yerinden uzaklaştırılan kocasının yanına gitti. Kadının kocasından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

BAĞCILAR'DA HAMİLE KARISINI SOKAKTA FECİ ŞEKİLDE DARBETTİ
BAĞCILAR'DA HAMİLE KARISINI SOKAKTA FECİ ŞEKİLDE DARBETTİ
BAĞCILAR'DA HAMİLE KARISINI SOKAKTA FECİ ŞEKİLDE DARBETTİ
BAĞCILAR'DA HAMİLE KARISINI SOKAKTA FECİ ŞEKİLDE DARBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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BAĞCILAR'DA HAMİLE KARISINI SOKAKTA FECİ ŞEKİLDE DARBETTİ - Haberler
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