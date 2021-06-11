BAĞCILAR'DA HAMİLE KARISINI SOKAKTA FECİ ŞEKİLDE DARBETTİ

Bağcılar'da yabancı uyruklu bir kişi, hamile karısını sokak ortasında feci şekilde darbetti.

Bağcılar'da yabancı uyruklu bir kişi, hamile karısını sokak ortasında feci şekilde darbetti. Yaşanan şiddet olayı cep telefonu kamerası ile kaydedilirken kadını sokakta bulunanlar kurtardı.

Olay, 8 Haziran Salı günü Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle hamile eşiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından koca, hamile eşine yumruk ve tekmelerle saldırmaya başladı. Kadın aldığı darbelerle yere düşerken, kocası da kadına vurmaya devam etti. Bu sırada sokakta bulunanlar araya girerek adamı olay yerinden uzaklaştırdı. Şiddet gören kadına da ilk müdahaleyi sokakta bulunanlar yaptı.

'MÜDAHALE ETMEK ZORUNDA KALDIKö

Şiddete müdahale edenlerden biri olan esnaf Mehmet Dore, "Mekanda oturuyorduk gürültü duyduk. Çıktık baktık kavga var. Yanlarına gittiğimizde karı kocanın kavga ettiğini gördük. Adam eşini tartaklıyordu, yabancı uyrukluydular. Kadının yere düştüğünü gördük. İster istemez müdahale etmek zorunda kaldık. İnsanlık görevimizi yapalım dedik. Kadın bayılınca su götürdük, yüzünü yıkadık. Polisi aradık. Kadın şikayetçi olmadığını söyleyince biz de polisi arayıp gelmenize gerek yok dedik. Kadın sürekli bağırıyordu. Hamile olduğunu sonradan fark ettik. Ondan sonra beraber uzaklaştılar." dedi.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Sokakta yaşanan bu anlar cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Hamile kadın bir süre sonra olay yerinden uzaklaştırılan kocasının yanına gitti. Kadının kocasından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı