Bağcılar'da Halk Ekmek servisinin gecikmesi tepkiye yol açtı

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Halk Ekmek A.Ş'nin 250 gramlık normal ekmeği belirtilen saatten daha geç göndermesi sebebiyle çok sayıda insanın büfe önünde sırada beklemesine ilişkin görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medyada yayınlanan ve bir vatandaşın çektiği görüntüde, Bağcılar Yüzyıl Mahallesi'ndeki Halk Ekmek büfesine saat 14.00'te gelmesi gereken ekmeğin saat 15.19'da geldiği anlatılıyor.

Görüntüleri çeken kişi, ekmek almak isteyen insanların büfe önünde 100 metreden fazla kuyruk oluşturduğunu belirterek, görevlilerin ekmeğin geç gelmesine gerekçe olarak araç arızası ve trafiği öne sürdüğünü anlattı.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından çok sayıda kullanıcı tarafından Halk Ekmek A.Ş'ye tepki gösterildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin dün gerçekleştirilen oturumunda da Halk Ekmek A.Ş'de kapasitenin altında normal ekmek üretilmesi ve ekmek servis saatlerinin gecikmesine ilişkin AK Parti tarafından soru önergesi verilmişti.