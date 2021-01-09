Bağcılar'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı
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Bağcılar'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

09.01.2021 14:11 | Son Güncelleme: 09.01.2021 14:34

Bağcılar'da refüjdeki trafik levhası direğine çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Bağcılar'da refüjdeki trafik levhası direğine çarparak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İpekyolu Caddesi'nden Mahmutbey istikametine giden 34 CDY 378 plakalı hafif ticari araç, Kuzey Çevre Otoyolu bağlantısında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki trafik levhası direğine çarparak devrildi.

Kazada hafif yaralanan 4 kişi, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Bağcılar'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı
Bağcılar'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı
Bağcılar'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı
Bağcılar'da hafif ticari araç devrildi: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kaan Bozdoğan

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