Bağcılar'da güvenlik görevlilerinin darp ettiği doktor konuştu

BAĞCILAR'da bir sitede 3 güvenlik görevlisinin cop, yumruk ve tekmelerle darp ettiği stajer doktor o anları anlattı.

BAĞCILAR'da bir sitede 3 güvenlik görevlisinin cop, yumruk ve tekmelerle darp ettiği stajer doktor o anları anlattı. Darp raporu alan Hamdi Arslanoğlu suç bu kişiler hakkında duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Bağcılar'da bulunan bir sitede gerçekleşen olay ile ilgili konuşan stajyer doktor Hamdi Arslanoğlu, "Yorgun argın evime geldim. Ondan sonra yemek siparişi verdim. Kurye gelince beni aradı. 'Beni almıyorlar. Kimliğimi istiyorlar ben de vermiyorum' dedi. Ben de 'İyi yapıyorsun, Polis memuru değiller. Alamazlar' dedim. Ondan sonra aşağıya indim. Yemeğimi aldım. Sonra güvenlik amirini aradım. Kendimi tanıttıktan sonra aynı şekilde; 'Siz polis değilsiniz, herhangi bir şekilde kimlik alamazsınız, bilgi alabilirsiniz' dedim. 'Siz doktorsunuz nasıl böyle konuşursunuz' şeklinde tahrik edici laflar söyledi. Sonra 'Sen neredesin diye sordular.' 'B1 blogun önündeyim' dedim. Meğerse bunlar 3 kişilermiş. Beni sürekli arıyor. 'Geliyoruz, geldik, neredesin?' diye soruyorlardı. Önce 2 kişi geldi. Arkalarından bir kişi daha geldi. Boynumdan tutup beni cama yapıştırdı. Ben zaten şok oldum. Sonra beni düşürdüler. Ben birinin boynuna sarıldım. Alttan bir kroşe savurdu bana. Bayağı sert geldi. Sonra diğer güvenlik görevlisi 5-6 kere vurdu. Copun acısı bambaşkaymış harbiden. Vücudumun tüm bölgelerinde darp izleri var." dedi.

"BU KİŞİLERİN YAPTIKLARI YANLARINDA KALMAMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"Hamdi Arslanoğlu'nun avukatı ise, "Biz bu kişiler hakkında silahla yaralama diğer iki kişi hakkında darp ve üçü hakkında hakaret ve tehdit suçlarından suç duyurusunda bulunduk. Şu anda savcılık makamı soruşturmasını yürütmekte. Darp raporu alındı. Bu kişilerin yaptıkları yanlarında kalmaması için elimizden geleni yapacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı