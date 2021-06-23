Bağcılar'da güvenlik görevlileri doktoru böyle darbetti
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Bağcılar'da güvenlik görevlileri doktoru böyle darbetti

Bağcılar'da güvenlik görevlileri doktoru böyle darbetti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da bir sitede 3 güvenlik görevlisinin, stajer doktoru cop, tekme ve yumruklarla darbetme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

BAĞCILAR'da bir sitede 3 güvenlik görevlisinin, stajer doktoru cop, tekme ve yumruklarla darbetme anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Darp raporu alan doktorun, güvenlik görevlilerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Olay, dün saat 21.30'da Bağcılar'da bulunan bir sitede gerçekleşti. İddiaya göre, özel bir üniversite hastanesinde stajyer doktor olarak çalışan Hamdi Arslanoğlu, hastanedeki nöbetinin ardından eve geldi ve internet üzerinden yemek siparişi verdi. Sitenin güvenlik görevlileri, gelen kuryeden kimlik istedi, ancak kurye kimliğini vermek istemedi. Kurye, doktor Arslanoğlu'nu telefonla arayarak durumu anlattı. Doktor Arslanoğlu kuryeye haklı olduğunu, güvenlik görevlilerinin kimlik alma gibi bir yetkisinin olmadığını söyledi. Aşağıya inen Arslanoğlu, yemeğini kendisi teslim aldı ve yukarı çıktı. Arslanoğlu, telefonda görüştüğü güvenlik amirine kimlik sorma yetkilerinin olmadığını söyledi. Güvenlik amiri de yine iddiaya göre "Geliyoruz lan!" dedi. Arslanoğlu da konuşmak için aşağı indi. Telefondaki tartışma bir süre de aşağıda devam etti. Daha sonra 3 özel güvenlik görevlisi, Arslanoğlu'nu cop, tekme ve yumruklarla darbetti. Darp raporu alan Arslanoğlu güvenlik görevlilerinden şikayetçi oldu.

 


Bağcılar'da güvenlik görevlileri doktoru böyle darbetti
Bağcılar'da güvenlik görevlileri doktoru böyle darbetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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