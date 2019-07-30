Bağcılar'da geri dönüşüm çalışmaları başarılı sonuçlar verdi

Sıfır atık kapsamında geri dönüşüm çalışmalarını sürdüren Bağcılar Belediyesi, 2019'un ilk altı ayında önemli verilere ulaştı. Uygulamalar neticesinde bu sürede 89 bin 874 ağaç kesilmekten kurtarılırken, 229 bin 872 litre akaryakıt, 22 bin 921 megawatt enerji ve 443 ton hammadde artırımı sağlanmış oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi, Bağcılar'da başarılı şekilde devam ediyor. Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, her gün 2 bin 800 cadde ve sokakta detaylı çevre temizliği yapılıyor. Esnafın ve ilçe sakinlerinin de desteğiyle kağıt, karton, metal, cam, plastik ambalajı gibi atıklar toplanarak yeniden değerlendirilmek üzere Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisleri'ne götürülüyor.

Hem çevre temizlenmiş oluyor hem ülke ekonomisine katkı oluyor

Toplanan atıklar, kağıt, metal, plastik ve cam olarak türlerine ayrıştırıldıktan sonra fabrikalara gönderilerek geri dönüşüm sağlanıyor. Bu işlemler sonucunda hem çevre temizlenmiş oluyor hem de ülke ekonomisine katkıda bulunuluyor. Kayıtlara göre 2019'un ilk altı ayında başarılı bir dönem geçirildi. 5 bin 287 ton kağıt -kartonun geri dönüşümüyle 89 bin 874 ağaç kesilmekten kurtarıldı. 2 bin 229 ton camın dönüşümüyle 229 bin 872 litre yakıt, bin 637 ton plastiğin dönüşümüyle 22 bin 921 megawatt enerji ve 341 ton metalin dönüşümüyle de toplam 443 bin 821 kilogram hammadde tasarrufu yapıldı.

Geri dönüşümün gerekli olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Geri dönüşüm, yeniden değerlendirme imkanı olan atıkların çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek tekrar üretim safhasına dahil edilmesidir. Bizim de bu alanda çalışmalarımız büyük bir gayretle devam ediyor. Bu konudaki çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde artıracağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA