Bağcılar'da geniş çaplı Kovid-19 denetimi Bağcılar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında iş yerleri denetlenirken, esnaf ve vatandaşlar da kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Bağcılar'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında iş yerleri denetlenirken, esnaf ve vatandaşlar da kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" mottosu ile koronavirüs salgınına karşı başlatılan topyekun seferberlik çerçevesinde 81 ile gönderilen yeni genelge kapsamında Bağcılar'daki kamu kurumları harekete geçti.

Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün katılımıyla işlek caddeler başta olmak üzere ilçe genelinde geniş çaplı denetim yapıldı.

Uygulamada zabıta ekipleri, insanların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri ile pazar yerleri, restoranlar, kasap, mağaza, kafe, çay bahçeleri, kuaför salonları, spor merkezleri, kültürel aktivite yerleri ve oyun salonlarını denetledi. Vatandaşlar maske takmaları ve fiziki mesafe kuralına uymaları için ikaz edildi. Denetimler esnasında ekipler, maskesi olmayanlara da maske dağıttı.

Kontrollü sosyal hayat dönemi içinde, Sağlık Bakanlığınca da belirlenerek yayımlanan rehberde yer alan kurallar ile alınması gereken önlemlere uyulup uyulmadığı noktasında da kontroller gerçekleştirildi. Temizlik, maske ve mesafe hususunda eksiklik görülen esnaf ve vatandaşlar uyarıldı.

Gün boyu süren denetimlerde görevliler, araçlardan "Lütfen maskelerimizi takalım, sosyal mesafe kurallarına uyalım." şeklinde anons yaptı.

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da ilçenin en yoğun caddelerinden biri olan Ahmet Kabaklı Caddesi'ndeki uygulamaya katıldı. Eldivan ve Çağırıcı girdikleri fırın, lokanta, kasap ve berber dükkanında hem çalışanlarla sohbet etti hem de kuralları hatırlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, her gün denetim yaptıklarını belirterek, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle ilgili ekiplerimizle birlikte sokaktayız. Genel anlamda maske, mesafe ve hijyene uyulduğunu görüyoruz. Aslında çok zor bir şey değil ama bu alışkanlık hala tam oturmamış durumda. Bu bireysel anlamda aşılacak bir olay değil. Bu topyekun bir hareketle aşılabilir. Topluca kurallara uyulması ve bir an önce bu olayın neticelenmesi en büyük arzumuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA