Bağcılar'da geniş çaplı koronavirüs denetimi yapıldı
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Bağcılar'da geniş çaplı koronavirüs denetimi yapıldı

Bağcılar'da geniş çaplı koronavirüs denetimi yapıldıOsman BAKIR / İSTANBUL, (DHA) ? İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında yurt genelinde koronavirüs denetimleri yapılıyor.

11.08.2020 15:37 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:47

Bağcılar'da geniş çaplı koronavirüs denetimi yapıldı

Osman BAKIR/ İSTANBUL, (DHA) ? İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında yurt genelinde koronavirüs denetimleri yapılıyor. Bağcılar'da gerçekleşen denetimlere de çok sayıda ekibin yanı sıra Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'da katıldı. Geniş çaplı yapılan denetimlerde esnaf ve vatandaşlar uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında yurt genelinde koronavirüs denetimleri gerçekleşti. Bağcılar Cumhuriyet Caddesi'nde yapılan geniş çaplı denetimlerde esnaf ve vatandaşlar uyarıldı. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, genel olarak kurallara uyulduğunu ifade etti. Yapılan denetimlere Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ, İlçe Sağlık Müdürü Hülya Zengin Tiryaki ve diğer birim amirleri katıldı.

'DENETİMLER CEZA KESMEK AMACIYLA DEĞİL'

Koronavirüs denetimlerine katılan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, 'İçişleri Bakanlığımız'ın yurt çapındaki uygulama ve denetimlerini Bağcılar'da da yapmıştık. Tüm Türkiye ile beraber eş zamanlı olarak ilçemizde yapılan denetimleri Belediye Başkanımız, İlçe Emniyet Müdürümüz, İlçe Sağlık Müdürümüz ve daire amiri arkadaşlarımızla beraber sürdürüyoruz. Koronavirüs konusunda güzel bir noktaya gelindiğini düşünüyorum. Özellikle esnaflarımızın duyarlılığı had safhada. Hem maske hem mesafe hem de hijyen konusunda esnaflarımızın esnafımızın kuralları yerine getirdiğini memnuniyetle söyleyebiliriz. Vatandaşlarımızın biraz daha bilinçli olması gerekiyor. Ama yapılan denetimlerin de ceza kesmek amacıyla olmadığı, bilgilendirmek amacıyla olduğunun da altını çizerek söylemek istiyorum. Bu salgın sürecini iyi yöneteceğimizi düşünüyorum. Koronavirüsün bir an önce hayatımızdan ayrılmasını temenni ediyorum' diye konuştu.

'KURALLARA UYULURSA NORMAL HAYATA KAVUŞACAĞIZ'

Denetimlerin sürekli devam ettiğini vurgulayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 'Bizler sayın Kaymakamımızın liderliğinde bugün tüm kurum amirleriyle beraber denetimdeyiz. Bu örnek bir denetim. Öncelikle uyarı noktasında bugün daha fazla dikkat ediyoruz. Ama denetimlerimiz sürekli olarak devam ediyor. 24 saat boyunca gece denetimleri de dahil olmak üzere maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları noktasında da uyarılarımız devam ediyor. Biraz daha dikkat edildiğini görüyoruz. İnşallah hep birlikte dikkat edilirse daha da kısa bir sürede normal hayata kavuşmuş olacağız. Onun için maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları bizim için çok çok önemli ve olmazsa olmazlarımızdan. Kurallara uymayanlara da cezalar yazılmaya devam edecek' dedi.

Bağcılar'da geniş çaplı koronavirüs denetimi yapıldı

Kaynak: DHA

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