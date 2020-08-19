Bağcılar'da geniş çaplı Covid-19 denetimi
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Bağcılar'da geniş çaplı Covid-19 denetimi

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı yeni genelge kapsamında Bağcılar'da iş yerleri denetlenirken, esnaf ve vatandaşlar da kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

Bağcılar'da geniş çaplı Covid-19 denetimi
19.08.2020 15:47 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:58

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığının yayımladığı yeni genelge kapsamında Bağcılar'da iş yerleri denetlenirken, esnaf ve vatandaşlar da kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından, "Sağlık İçin, Hepimiz İçin" mottosu ile korona virüs salgınına karşı başlatılan topyekun seferberlik çerçevesinde Bağcılar'daki kamu kurumları harekete geçti. Bağcılar Kaymakamlığı, Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün katılımıyla en işlek caddeler başta olmak üzere ilçe genelinde geniş çaplı denetim yapıldı. Uygulamada zabıta ekipleri, insanların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri ile pazar yerleri, restoranlar, kasap, mağaza, kafe, çay bahçeleri, kuaför salonları, spor merkezleri, kültürel aktivite yerleri ve oyun salonlarını denetledi. Vatandaşlar maske takmaları ve fiziki mesafe kuralına uymaları için ikaz edildi. Denetimler esnasında ekipler, maskesi olmayanlara da maske dağıttı.

Kontrollü sosyal hayat dönemi içinde, Sağlık Bakanlığınca da belirlenerek yayımlanan rehberde yer alan kurallar ile alınması gereken önlemlere uyulup uyulmadığı noktasında da kontroller gerçekleştirildi. Temizlik, maske ve mesafe hususunda eksiklik görülen esnaf ve vatandaşlar uyarıldı.

"Ekiplerimizle birlikte sokaktayız"

Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ile Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da ilçenin en yoğun caddelerinden biri olan Ahmet Kabaklı Caddesi'ndeki uygulamaya katıldı. Eldivan ve Çağırıcı girdikleri fırın, lokanta, kasap ve berber dükkanında hem çalışanlarla sohbet etti hem de kuralları hatırlattı.

Her gün denetim yaptıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle ilgili ekiplerimizle birlikte sokaktayız. Genel anlamda maske, mesafe ve hijyene uyulduğunu görüyoruz. Aslında çok zor bir şey değil ama bu alışkanlık hala tam oturmamış durumda. Bu bireysel anlamda aşılacak bir olay değil. Bu topyekun bir hareketle aşılabilir. Topluca kurallara uyulması ve bir an önce bu olayın neticelenmesi en büyük arzumuz" dedi.

Gün boyu süren denetimlerde görevliler, araçlardan yüksek sesle "Lütfen maskelerimizi takalım, sosyal mesafe kurallarına uyalım" şeklinde anons yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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