Bağcılar'da gençlerden örnek hareket
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Bağcılar'da gençlerden örnek hareket

Bağcılar'da gençlerden örnek hareket
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yaşları 15 ile 22 yaş arasında değişen Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, biriktirdikleri harçlıklarını Ramazan ayında ihtiyaç sahibi yaşlılar için kullandı.

Yaşları 15 ile 22 yaş arasında değişen Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, biriktirdikleri harçlıklarını Ramazan ayında ihtiyaç sahibi yaşlılar için kullandı. Yaşlıları evlerinde ziyaret edip onlarla sohbet eden gençler, yanlarında getirdikleri gıda kolilerini de kendilerine hediye ettiler.

Yıl boyunca her kesime yönelik farkındalık etkinlikleri düzenleyen Bağcılar Belediyesi Gençlik Meclisi, Ramazan ayı nedeniyle yeni bir sosyal sorumluluk projesine daha imza attı. 'Z kuşağı' olarak tabir edilen gençler, biriktirdikleri harçlıklarıyla marketten alışveriş yapıp, satın aldıkları yiyeceklerden de gıda kolisi oluşturdular. Meclis üyeleri daha sonra da 65 yaş üstü, kimsesiz ve ihtiyaç sahibi kişilerin evine konuk oldu. Sosyal mesafe ve maske kuralına uygun şekilde onlarla sohbet eden gençler hem hal hatır sordu hem hayır dualarını aldı. Misafirliğin sonunda gıda kolileri ev sahiplerine hediye edildi.

MİLLETVEKİLİ DE EŞLİK ETTİ

Organizasyonlarından birinde gençlere AK Parti İstanbul Milletvekili Doç Dr. Emine Sare Aydın da eşlik etti. Yaşlı bireylerin sıkıntılarını dinleyip isteklerini not alan Aydın, bu vesileyle kendisini yaşlılarla bir araya getiren gençlere de teşekkür etti.

"GELECEK NESİL DAHA BİLİNÇLİ OLACAK"

Gençlik Meclisi'ni vefalı çalışmalarından dolayı kutlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Yarınlarımızı teslim edeceğimiz gençliğimizi böyle etkinliklerin içinde görmek bizi çok sevindirdi. İnşallah gelecek nesil daha şuurlu, inançlı ve bilinçli olacak. Bunu bugünden görebiliyoruz" dedi.

Şimdiye kadar 40 yaşlıyı ziyaret eden gençlerin yardım ziyaretleri Ramazan boyunca devam edecek.


Bağcılar'da gençlerden örnek hareket
Bağcılar'da gençlerden örnek hareket

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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