Bağcılar'da 8 bin 506 sokak hayvanı tedavi edildi

Bağcılar Belediyesi tarafından 2020 yılında ilçedeki 8 bin 506 sokak hayvanının muayene ve tedavisi yapıldı.

Bağcılar Belediyesi tarafından 2020 yılında ilçedeki 8 bin 506 sokak hayvanının muayene ve tedavisi yapıldı. 602'sinin kuduz aşısının yapıldığı, 385'inin kısırlaştırıldığı, 133'ün de cerrahi operasyondan geçtiği bu zaman diliminde bakım, tedavi aşıları tamamlanan 53'ü köpek 65'i kedi olmak üzere 118 sokak hayvanı da sahiplendirilerek sıcak yuvaya kavuşturuldu.

İstanbul'un en büyük barınaklarından biri olan Bağcılar Belediyesi Barınma ve Müşahede Merkezi, sokak hayvanlarının bütün ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. İlçede yaşayan sahipsiz kedi ve köpeklerin aşıları, çip takımı, sahiplendirilmesi, kısırlaştırılması, tedavi ve muayenesi yapılıyor.

118 SOKAK HAYVANI SAHİPLENDİRİLDİ

Yoğun geçen 2020 yılında 5 bin 807'si sahipsiz 2 bin 699'u ise sahipli olmak üzere toplam 8 bin 506 sokak hayvanının tedavisi, 602'sinin kuduz aşısı, 385'inin ise kısırlaştırma işlemleri gerçekleştirildi. 133 hayvana ise ihtiyacına göre uzmanlar tarafından cerrahi operasyonlar yapıldı. Sağlık kontrolleri ve muayeneleri yapılan hayvanlar sıcak bir yuvaya da kavuşturuldu. Bu süreçte 53'ü köpek 65'i kedi olmak üzere 118 sokak hayvanı da sahiplendirilerek sıcak yuvaya kavuşturuldu. Sahiplendirilen hayvanların durumu Bağcılar Belediyesi EBYS (Elektronik Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden takip ediliyor.

EKİPLERİMİZ SEFERBER OLDU

Sokak hayvanları için büyük bir çaba gösterdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "İlçemizde can dostlarımız için rahat edecekleri her türlü sağlık kontrollerinin yapılacağı büyük bir barınağımız bulunuyor. Burada onların sağlığı ve güvenliği için ekiplerimiz seferber oluyor. Hafta sonu ve tatil dinlemeden çalışıyoruz" dedi.

Öte yandan barınak dışında sokak hayvanları için park ve bahçelerdeki besleme noktalarına mama dağıtımları da yapılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı