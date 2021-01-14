Bağcılar'da gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Bağcılar'da bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Bağcılar'da bir gecekonduda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Mahmutbey Mahallesi 2525. Sokak'ta bulunan iki katlı gecekondunun çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çatıyı saran yangında evde bulunanlar kendi imkanlarıyla gecekondudan çıktı.

İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında gecekondu kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz