Bağcılar'da gecekondu çıkan yangında küle döndü

07.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 07.03.2020 14:58

Bağcılar'da çıkan yangında bir gecekondu küle döndü. Yangın esnasında içeride bulunan köpeklerden biri ise kurtarılamayarak telef oldu.



Bağcılar Mahmutbey Caddesi 2449 Sokak üzerinde bulunan bir gecekondudan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Yangın esnasında evin içinde bulunan köpeklerden bazıları ev sakinleri tarafından kurtarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekipler içerideki yaptıkları çalışmada bir yavru köpeğin yanarak telef olduğunu tespit etti. Durumu öğrenen ev sakinleri ise göz yaşlarına hakim olamadı. Yangında gecekondu adeta küle döndü. Yangının ilk inlemeye göre elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA