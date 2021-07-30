Son dakika haberi: BAĞCILAR'DA GECE YARISI KORKUTAN YANGIN
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Son dakika haberi: BAĞCILAR'DA GECE YARISI KORKUTAN YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre BAĞCILAR'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

BAĞCILAR'da 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı. İtfaiye ekipleri 1 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangın, gece yarısı Hürriyet Mahallesi 83. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın çatı katında çıktı. Alevleri görenler olayı polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını 1 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına aldı. Ardından soğutma çalışması yapıldı. Evi yanan vatandaşlar söndürme ve soğutma çalışmalarını izledi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken çıkış nedeniyle inceleme başlatıldı.

Son dakika haberi: BAĞCILAR'DA GECE YARISI KORKUTAN YANGIN
Son dakika haberi: BAĞCILAR'DA GECE YARISI KORKUTAN YANGIN
Son dakika haberi: BAĞCILAR'DA GECE YARISI KORKUTAN YANGIN
Son dakika haberi: BAĞCILAR'DA GECE YARISI KORKUTAN YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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