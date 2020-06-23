Bağcılar'da fazla yolcu alan minibüsçüye ceza
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Bağcılar'da fazla yolcu alan minibüsçüye ceza

Bağcılar'da fazla yolcu alan minibüsçüye ceza Bağcılar'da denetim yapan polis ekipleri, fazla yolcu alan minibüsçülere ceza yazdı.

23.06.2020 09:09 | Son Güncelleme: 23.06.2020 09:17

Bağcılar'da fazla yolcu alan minibüsçüye ceza

İSTANBUL - Bağcılar'da denetim yapan polis ekipleri, fazla yolcu alan minibüsçülere ceza yazdı.

Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran'da 'Yeni Normalleşme' dönemi başladı. Toplu taşıma araçlarına getirilen kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıma zorunluluğu ise kaldırılsa da şehir içi minibüs ulaşımında ayakta yolcu yasağı devam etti.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, dün gün boyunca yasağa uymayan minibüsçüleri denetledi.

Uygulamada bir minibüsü çeviren polis ekipleri, ayakta 7 yolcu olduğunu belirledi. Yolcuları tek tek minibüsten indiren ekipler, minibüste ayakta binilmemesi konusunda uyardı. Yolcular ise az sayıda minibüs gelmesinden yakındı. Polis ekipleri maske takmayan bir yolcuya ise ceza kesti.

Minibüs şoförüne uyarılarda bulunan polis ekipleri ayakta yolcu almaması gerektiğini anlattı. Minibüs şoförüne de ayakta yolcu almaktan ve hıfzıssıhha kanuna göre ceza kesildi.

Bağcılar'da fazla yolcu alan minibüsçüye ceza

Kaynak: İHA

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