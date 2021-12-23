Bağcılar'da fahiş fiyat denetimi

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önüne geçmek için bakkal, toptancı ve marketlere denetimler gerçekleştirildi.

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, fahiş fiyat artışının ve stokçuluğun önüne geçmek amacıyla ilçe genelindeki bakkal, toptancı ve marketlere denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarına ve stokçuluk yapılıp yapılmadığı gibi konulardaki denetimlerini gerçekleştirdi.

"Denetimlerimiz aralıksız devam ediyor"

Denetleme yapıldığı sırada konuşan Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Ali Erdoğan, "Bugün yine zabıta ekiplerimiz ve ilçe tarım müdürlüğü ekiplerimizle sahadayız. Rutin çalışmalarımız devam ediyor. Yine döviz piyasasındaki düşüşle birlikte marketlerimize bu fiyatların yansıyıp yansımadığı noktasında denetimlerimiz ve fırınlarda gramaj noktasındaki denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Bugün de sizlerle birlikte marketlere, fırınlara denetimlerimiz devam edecek. Özellikle fırınlarımızda gramaj noktasında yoğun şikayetlerimiz var, bunlara yoğunlaşıyoruz. Marketlerdeki raf etiketi ve kasa çıkışında fark olup olmadığı noktasında kontrollerimiz devam ediyor. Yine markette ürün bulunup bulunmadığına bakıyoruz, eğer ürün yoksa ekiplerimizce depoya giderek depoda ürün olup olmadığı kontrol ediliyor. Bu noktada vatandaşa hizmet noktasında, ürün tedarik noktasında, bir aksaklık olmadan vatandaşımızın yanında onların cebini düşünerekten fiyat noktasında, devletimizin de bu anlamda kararlılığı noktasında, biz de ekiplerimizle birlikte sahada destek veriyoruz" şeklinde konuştu.

"Onun suçu değil"

Alışveriş yapmak için markete gelen Lütfiye Sönmez, "Yağ ne kadar pahalı oldu. Soğansız olur da yağsız olmaz yemek. Ben olmayanlara ağlıyorum. Ben de o yokluğu çektim" dedi. - İSTANBUL