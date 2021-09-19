BAĞCILAR'DA EVLERDEN TELEFON VE BİLGİSAYAR ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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BAĞCILAR'DA EVLERDEN TELEFON VE BİLGİSAYAR ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da girdiği evlerden cep telefonu ve bilgisayar çaldığı tespit edilen şüpheli S.A. (19) yakalandı.

BAĞCILAR'da girdiği evlerden cep telefonu ve bilgisayar çaldığı tespit edilen şüpheli S.A. (19) yakalandı. Adliyeden serbest bırakılan şüpheli, güvenlik kamerasına da yansıdı. Bağcılar'da 21 Şubat'ta D.A.'nın ikametinden 1 adet cep telefonu ile 11 Ağustos 2021 tarihinde de S.B.'nin ikametinden 1 adet dizüstü bilgisayar çalındı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu tespit edilen S.A. geçen cuma günü yakalanarak gözaltına alındı. "Evden hırsızlık" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

BAĞCILAR'DA EVLERDEN TELEFON VE BİLGİSAYAR ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

BAĞCILAR'DA EVLERDEN TELEFON VE BİLGİSAYAR ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: BAĞCILAR'DA EVLERDEN TELEFON VE BİLGİSAYAR ÇALAN ŞÜPHELİ YAKALANDI - Haberler
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