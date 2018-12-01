Bağcılar'da Ev Yangını
Bağcılar'da, 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bağcılar'da, 4 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi 1769 Sokağı'ndaki 4 katlı apartmanın çatı katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bu arada, dairede kalanlar dışarıya çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın dolayısıyla daire kullanılamaz hale geldi.