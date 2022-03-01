Bağcılar'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı - Haberler

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Bağcılar'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAĞCILAR'da 28 Ocak ile 25 Şubat tarihleri arasında 10 farklı yerden hırsızlık yapan 4 şüpheli gözaltına alındı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da 28 Ocak ile 25 Şubat tarihleri arasında 10 farklı yerden hırsızlık yapan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Bağcılar'da 4 şüpheli, 28 Ocak ile 25 Şubat tarihleri arasında 10 farklı hırsızlık olayı ve gasp olayı gerçekleştirdi. 45 güvenlik kamerası ve mobese kamera görüntülerini inceleyen polisler 26 Şubat  Cumartesi günü, Y.B, İ.Y, B.M ve M.Ö isimli şüphelileri, Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan kiralık dairede gözaltına aldı. Yapılan aramalarda silah ele geçirildi. 4 Şüpheli 28 Şubat Pazartesi günü adliyeye sevk edildi. Y.B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, İ.Y, B.M ve M.Ö., tutuklandı.


Bağcılar'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Bağcılar'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Bağcılar'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Bağcılar'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Bağcılar, Ocak, Güncel, Haberler

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