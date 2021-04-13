Bağcılar'da eski sevgilisinin tehdit ettiğini öne süren kadının iddialarına Emniyet'ten yanıt
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Bağcılar'da eski sevgilisinin tehdit ettiğini öne süren kadının iddialarına Emniyet'ten yanıt

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Bağcılar'da eski sevgilisinin tehdit ettiğini öne süren kadının iddialarına Emniyet'ten yanıt

BAĞCILAR'da tekstil işiyle uğraşan iş kadını Yasemin Sönmez'in, iddialarıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.

BAĞCILAR'da tekstil işiyle uğraşan iş kadını Yasemin Sönmez'in, iddialarıyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, "İstanbul'da meydana gelen olayda Yasemin Sönmez, trafikte seyir halinde iken Kadın Acil Destek (KADES) Uygulaması üzerinden ihbarda bulunmuş, seyir halinde olduğu ve konumu sürekli değiştiği için şahıs telefonla aranarak konumu teyit edildikten sonra görevli ekipler bulunduğu yere intikal etmiştir. Yasemin Sönmez, kendisini takip ettiğini iddia ettiği eski erkek arkadaşından şikayetçi olmamış, bunun üzerine görevli ekip yanından ayrılmıştır" denildi.

Açıklamada, "Kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemlerden korumak için hayata geçirilen KADES uygulaması, bugüne kadar 2 milyon 53 bin 916 kadın tarafından cep telefonuna indirilmiş, uygulama üzerinden gelen her "yardım çağrısı"  titizlikle değerlendirilmiş ve 58 bin 374 asıllı ihbara müdahale edilmiştir. KADES'in başarısı, müdahaleleri ve kamuoyuna yansımalarıyla ortadadır. Uygulamayı kullanan kadınların yüzde 90'ı uygulamayı güvenilir bulmuştur" bilgileri yer aldı. 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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