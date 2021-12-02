Bağcılar'da 'Engelsiz Dünya Dostu Moda Defilesi' gerçekleşti

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - Bağcılar Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü öncesinde "Engelsiz Dünya Dostu Moda Defilesi" ve "Spor Turnuvaları" etkinliği düzenledi.

'Engelsiz Dünya Dostu' mottosuyla düzenlenen etkinliğe Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ile çok sayıda ünlü isim ve engelli sporcular katıldı.

ÜNLÜ MANKENLER, ENGELLİ KURSİYERLERİN HAZIRLADIĞI TİŞÖRTLERİ TANITTI

Etkinlikte, birbirinden ünlü mankenler, engelli kursiyerlerin tasarlayıp ürettiği tişörtleri giyerek kursiyerlerle birlikte defile gerçekleştirdi. Misafirler ayrıca engelli kursiyerlerle boccia, bilek güreşi, basketbol ve okçuluk etkinliğinde yeteneklerini sergilediler.

"SPOR ALANINDA CİDDİ BAŞARILAR ELDE ETTİK"

Etkinliğe katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir seri etkinlik düzenledik. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyorum. Engelli kardeşlerimize her gün ilgi göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Yapmış olduğumuz çalışmalarda herkese ve her kesime hizmet ederken engelli kardeşlerimize de aynı sevgiyi ve hizmeti sunmanın mutluluğunu yaşadık. Engelli sporcularımızın elde ettiği başarılar bizi çok mutlu ediyor. Özellikle spor alanında ciddi başarılar elde ettik. Tekerlekli basketbol takımımız Süper Lig'de Ampute takımımız çok başarılı. Arkadaşlarımız birçok branşta büyük başarılar elde ettiler. Sporcularımız Tokyo'da bizi gururla temsil ettiler. Avrasya Maratonu'nda da madalyalar kazanıldı. Onlar bizim için engelli değil, özel insanlardır" dedi.

"ENGEL YOKTUR, ENGELLENEN İNSANLAR VARDIR"

Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatma Şahin, "Engellilerin yaşamış olduğu zorlukları anlatan bir kitap yazdım. Sporla engelleri aşıyoruz. Yaklaşık altı branşta spor yapıyoruz. Yüze yakın lisanlı sporcumuz var. Biz toplumun her alanında engelli insanların neler başarabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Şiir yazan resim yapan ve çeşitli çalışmalar yapan çok başarılı insanlar var. Engel yoktur, engellenenler vardır" diye konuştu.

"ATA SPORU TEMSİL ETMEK BENİ ÇOK MUTLU EDİYOR"

2002 yılında yüksekten düşerek tekerlekli sandalyeye bağlı kalan 34 yaşındaki Okçular Vakfı Sporcularından Nil Mısır, " Bu yıl yapılan Türkiye Şampiyonası'nda da Türkiye Şampiyonu oldum. Bugün bağcılar Belediyesi'nin davetlisiyiz. Çok güzel bir organizasyon. Ata sporu okçuluğu milli ve manevi olarak geliştiriyor olmak beni çok mutlu ediyor" diye konuştu.

"ENGELLİ PARK YERLERİNE ARAÇLARINI PARK EDEN İNSANLAR VAR"

Trafik kazası sonucunda engelli kalan Ahmet Avşar ise, "Engelli birine gerekli imkanların sağlandığı zaman neler yapabileceğini hepimiz biliyoruz. Dünya Engelliler Günü'nde engelli haklarına saygılı olunsun. Engelli park yerlerine araçlarını park eden insanlar var. Kaldırıma park ediyorlar. Bunlara dikkat etsinler" dedi.