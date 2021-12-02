Bağcılar'da "Engelsiz Dünya Dostu" etkinliği düzenlendi

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi, 3 Aralık Engelliler Günü kapsamında "Engelsiz Dünya Dostu" mottosuyla turnuvalar ve defile düzenledi.

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan'ın yanı sıra engelli gençler, sporcular ve sanatçılar katıldı.

Boccia, okçuluk, bilek güreşi ve tekerlekli sandalye etkinliklerinde ulusal ve uluslararası ödül alan sporcular yer aldı.

Programdaki gösteri maçlarına eşlik eden Çağırıcı ve Eldivan, gençlerle boccia oynadı, tekerli sandalyede basketbol sahasında atış yaptı.

Çağırıcı ve Eldivan arasındaki beraberlikle biten "dostluk bilek güreşi" müsabakası renkli görüntüler oluşturdu.

Gösteri maçlarının ardından defile düzenlendi.

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda eğitim alan engellilerle Nişantaşı Üniversitesi öğrencilerinin birlikte tasarladığı kıyafetlerin yer aldığı defilede,

Devlet Tiyatroları'ndan temin edilen Osmanlı dönemi saray kıyafetleri de davetlilerin beğenisine sunuldu.

Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncularından Cem Uçan gençlerle etkinliklere katılırken, sanatçı Ozan Orhon da programda sahne aldı, engelli gençlerle birlikte şarkılar seslendirdi.

AA / Mehmet Kara - Son Dakika Haberleri

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