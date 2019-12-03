Bağcılar'da engelliler şampiyonluklara koşuyor

03.12.2019 10:26 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:26

Engelli vatandaşları sosyal yaşama ve spora yönlendirmek adına çalışmalar gerçekleştiren Bağcılar Belediyesi, 19. Engelliler Şurası düzenledi. Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı, engelli vatandaşlara yapılan hizmetleri vurgu yaparak "Engelli vatandaşlarımızı servisle evinden alıp, tekrar evlerine bırakıyoruz. Burada Dünya 3.'sü, Balkan Şampiyonu, Avrupa Şampiyonu olan engelli kardeşlerimiz var" dedi.

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 19. Engelliler Şurası'nda sanat, iş, medya ve spor dünyasının önde gelen isimleri engellilerle bir araya geldi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte birçok dalda şampiyonluklar kazanan sporcular, el sanatları ile hayata yeniden bağlanan engelli vatandaşlar yer aldı. 3 aylık eğitim sonunda kekemeliği yenen 12 yaşındaki Melodi Çakır ise organizasyonun ilgi odağı oldu.

"DÜNYA 3.'SÜ, BALKAN ŞAMPİYONU, AVRUPA ŞAMPİYONU OLAN ENGELLİ KARDEŞLERİMİZ VAR"

Başkan Çağrıcı, "Tüm özel kardeşlerimizin Engelliler Günü'nü kutlarım. Bağcılar Belediyesi olarak 1992 yılında ilçe olduğumuz günden bugüne kadar bu konuda ciddi mesafe kat ettik. Engelleri kaldırdığımıza inanıyoruz ve gerçek engelin bedende değil zihinde olduğuna inanıyoruz. Bağcılar'da öncelikle rehabilitasyon merkezi ile başlamış olduğumuz engelli kardeşlerimize hizmetlerimizi daha sonra Engelliler Sarayı ile devam ettirdik. Çünkü rehabilitasyonun yanında 18 yaşını dolduran kişilerin sosyal ve mesleki anlamda meşgul olacakları bir merkeze ihtiyaçları olduğunu gördük. Farklı ülkeleri gezerek buralarda yapılan tüm hizmetlerin tamamını bir konsept haline getirdik ve Bağcılar'daki kardeşlerimizin hizmetine sunduk" açıklamalarını yaptı.

Bağcılar'daki engelli vatandaşların evinden dışarı çıkmaları için çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Çağrıcı, "Engelli kardeşlerimizin tamamını servisle evinden alıp etkinliklerini yapıp tekrar evlerine bırakıyoruz. Burada başta spor olmak üzere meslek edindirme kurslarımızla hidroterapi havuzu ve kekemelik kursuna kadar tamamı Engelli Sarayı'nda devam ediyor" diye konuştu.

Binlerce engelli vatandaşa şifa olduklarını dile getiren Başkan Çağrıcı, bu çalışmaları artırarak devam ettireceklerini söyleyerek başarılı engelli çocuklara dikkat çekti ve "Burada Dünya 3.'sü, Balkan Şampiyonu, Avrupa şampiyonu olan engelli kardeşlerimiz var" dedi.

ENGELLİLER DOYASIYA EĞLENDİ

Programın yapıldığı salona çıkan ünlü isimler, Kafkas ekibinin folklor gösterisiyle karşılandı. Sahneye çıkan eski manken-şarkıcı Tuğba Özay ve Devran İskender, engellilerle birlikte şarkılar söyledi. Müziğe kendini kaptıran engelli gençler, bol bol dans ederek keyifli dakikalar geçirdi.

Programın ev sahipliğini yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, misafirleriyle birlikte engellilerin eğitim gördüğü atölyeleri gezdi. Engelliler Sarayı'na ilk kez gelen tanınmış isimler, önce paralimpik spor salonunda uluslararası platformlarda şampiyonlukları bulunan milli sporcuları ziyaret etti. Bu sırada Başkan Çağırıcı ve ünlü isimler milli sporcularla birlikte boccia oynadı. Davetliler daha sonra tekstil, mantar üretim, ahşap boyama ve resim atölyesinde derse girip kursiyerlerin çalışmalarını izledi. Kekeme sınıfına da uğrayan ünlü simalar, burada tanıştıkları 12 yaşındaki Melodi Çakır'la bir süre sohbet etti. Türkiye'nin önde gelen haber spikerlerinden Mehmet Aydın, Hülya Yürekli Seloni ve Hilal Ergenekon, seri ve düzgün bir şekilde konuşan Melodi'ye hayran kaldı.

Kaynak: DHA