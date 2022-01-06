Bağcılar'da emlak ofisine kumar baskını - Haberler
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Bağcılar'da emlak ofisine kumar baskını

Bağcılar'da emlak ofisine kumar baskını
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAĞCILAR'da, emlakçı olarak faaliyet gösteren bir işyerinin içerisinde kumar oynayan kişilere baskın düzenledi.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - BAĞCILAR'da, emlakçı olarak faaliyet gösteren bir işyerinin içerisinde kumar oynayan kişilere baskın düzenledi. Baskında, işyerinin gizli bölmesinde 4 kişi yakalandı. Kumar oynayan 4 kişiye toplamda 5 bin 344 lira para cezası kesildi.

Polis ekipleri, dün Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi'nde bir emlakçıda kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, adrese geldi. İçeriye giren polis, işyerinin içerisinde gizli olarak bölünmüş bir oda buldu. Odanın içerisinde 4 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Ekipler, kumar oynayan 4 kişiye 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun "Kumar Oynamak" maddesinden toplam 5 bin 344 lira para cezası kesti. İşyeri sorumlusu olduğu belirlenen C.T. isimli kişi "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan gözaltına alındı. Şüphelinin, adli makamlarca serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayrıca işyeri mühürlendi.


- İstanbul
Bağcılar'da emlak ofisine kumar baskını

Bağcılar'da emlak ofisine kumar baskını

Bağcılar'da emlak ofisine kumar baskını

Bağcılar'da emlak ofisine kumar baskını

Bağcılar'da emlak ofisine kumar baskını

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