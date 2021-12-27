Bağcılar'da eğlence mekanlarına yeni yıl denetimi

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzurlu ve güvenli bir ortamda girmelerini sağlamak amacıyla eğlence mekanlarını denetledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yıl başında ve öncesinde olası bir sorunu engellemek adına eğlence sektörüne yönelik yapılan denetlemede kahvehaneler, kafeler, gece kulüpleri ve eğlence mekanları kontrol edildi.

Zabıta ve polis ekipleri, denetlemeye Genel Bilgi Taraması (GBT) yaparak başladı. Daha sonra kapalı ortamda sigara içilmesine, canlı müzik izin belgesine, ürünlerin son kullanma tarihlerine, çalışma iznine, PCR testine, fiyat tarifesine, ruhsat belgesine ve genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığına baktı.

Görevliler, evraklarında eksiklik bulunan, gerekli koşullarını sağlamayan mekanlara idari ve cezai işlem uyguladı. Ruhsatsız iş yerleri ise mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Bölgedeki denetimlerin devam edeceğini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Yeni yıla sayılı günler kala hemşehrilerimizin sağlığını tehdit edecek unsurlar konusunda incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için ekiplerimiz 7/24 görev başında." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediyesi yeni yıl öncesi denetimlerini 22 mahallede sürdürecek.

AA / Hanife Sevinç - Son Dakika Haberleri

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