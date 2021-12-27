Bağcılar'da eğlence mekanlarına yeni yıl denetimi

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi eğlence mekanlarını denetledi. Ruhsattan çalışma izinlerine, fiyat tarifesinden PCR testine kadar her detayın incelendiği uygulamalarda kurallara uymayanlar hakkında idari ve cezai işlem yapıldı.

Bağcılar Belediyesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde eğlence sektörünü denetleme altına aldı. Yıl başında ve öncesinde ihtimal bir sorunu engellemek adına yapılan denetlemede kahvehaneler, kafeler, gece kulüpleri ve eğlence mekanları kontrol edildi. İşyerlerine birlikte giren zabıta ve polis ekipleri, denetlemeye Genel Bilgi Taraması (GBT) yaparak başladı. Denetleme ekibi daha sonra kapalı ortamda sigara içmek, canlı müzik izin belgesi, ürünlerin son kullanma tarihleri, çalışma izni, PCR testi, fiyat tarifesi, ruhsat belgesi ve genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığına baktı. Görevliler, evraklarında eksiklik bulunan, gerekli koşullarını sağlamayan mekanlara idari ve cezai işlem uyguladı. Ruhsatsız olan işyerleri ise mühürlenerek ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edildi.

"Ekiplerimiz 7/24 görev başında"

Bölgedeki denetimlerin devam edeceğini ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Yeni yıla sayılı günler kala hemşehrilerimizin sağlığını tehdit edecek unsurlar konusunda incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için ekiplerimiz 7/24 görev başında" dedi.

Bağcılar Belediyesi yeni yıl öncesi denetimlerini 22 mahallede sürdürecek. - İSTANBUL