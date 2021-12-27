Bağcılar'da eğlence mekanlarına yeni yıl denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağcılar'da eğlence mekanlarına yeni yıl denetimi

Bağcılar'da eğlence mekanlarına yeni yıl denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi eğlence mekanlarını denetledi.

Bağcılar Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi eğlence mekanlarını denetledi. Ruhsattan çalışma izinlerine, fiyat tarifesinden PCR testine kadar her detayın incelendiği uygulamalarda kurallara uymayanlar hakkında idari ve cezai işlem yapıldı.

Bağcılar Belediyesi ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde eğlence sektörünü denetleme altına aldı. Yıl başında ve öncesinde ihtimal bir sorunu engellemek adına yapılan denetlemede kahvehaneler, kafeler, gece kulüpleri ve eğlence mekanları kontrol edildi. İşyerlerine birlikte giren zabıta ve polis ekipleri, denetlemeye Genel Bilgi Taraması (GBT) yaparak başladı. Denetleme ekibi daha sonra kapalı ortamda sigara içmek, canlı müzik izin belgesi, ürünlerin son kullanma tarihleri, çalışma izni, PCR testi, fiyat tarifesi, ruhsat belgesi ve genel temizlik kurallarına uyulup uyulmadığına baktı. Görevliler, evraklarında eksiklik bulunan, gerekli koşullarını sağlamayan mekanlara idari ve cezai işlem uyguladı. Ruhsatsız olan işyerleri ise mühürlenerek ruhsat alıncaya kadar faaliyetten men edildi.

"Ekiplerimiz 7/24 görev başında"

Bölgedeki denetimlerin devam edeceğini ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Yeni yıla sayılı günler kala hemşehrilerimizin sağlığını tehdit edecek unsurlar konusunda incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için ekiplerimiz 7/24 görev başında" dedi.

Bağcılar Belediyesi yeni yıl öncesi denetimlerini 22 mahallede sürdürecek. - İSTANBUL

Bağcılar'da eğlence mekanlarına yeni yıl denetimi

Bağcılar'da eğlence mekanlarına yeni yıl denetimi

Bağcılar'da eğlence mekanlarına yeni yıl denetimi

Bağcılar'da eğlence mekanlarına yeni yıl denetimi

Bağcılar'da eğlence mekanlarına yeni yıl denetimi

Yürek yakan manzara! Sokak köpeğinin gözlerini dağlayıp işkence ettiler

Yürek yakan manzara! Sokak köpeğinin gözlerini dağlayıp işkence ettiler

 Genç adamın başından tüfekle vurulmuş cesedi boş arazide bulundu! Babası gözaltında

Genç adamın başından tüfekle vurulmuş cesedi boş arazide bulundu! Babası gözaltında

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title