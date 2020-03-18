Bağcılar'da eczane, kuaför ve pazar alanları dezenfekte edildi
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Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Kuaför, Güncel

Bağcılar'da eczane, kuaför ve pazar alanları dezenfekte edildi

Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesine karşı halkın yoğun olarak kullandığı yerlerin başında gelen eczane, kuaför ve pazar alanlarını dezenfekte etti.

18.03.2020 10:50 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:50
Bağcılar'da eczane, kuaför ve pazar alanları dezenfekte edildi

Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesine karşı halkın yoğun olarak kullandığı yerlerin başında gelen eczane, kuaför ve pazar alanlarını dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, koronavirüse karşı başlatılan üst düzey tedbirler tüm hızıyla devam ediyor. Kamu kurumlarından sosyal tesislere kadar birçok noktayı ilaçlayan ekipler, halkın yoğun olarak kullandığı yerlerde de dezenfeksiyon çalışmalarını artırarak sürdürüyor.

İbadethane ve eğitim alanlarında başlayan çalışmalar diğer sektörlerde devam ediyor. Bu kapsamda virüs vakalarının görülmesinin ardından halkın maske, eldiven, kolonya almak için gittiği eczanelere gidildi. Eczanelerdeki çalışanlar ve vatandaşlar dışarı çıkarıldıktan sonra mekanlar ilaçlandı.

Ekiplerin ikinci adresi ise steril olması gereken yerlerin başında gelen kuaför dükkanları oldu. Vatandaşların gönül rahatlığıyla gidebilmeleri için berber ve kuaför salonları dezenfekte edildi.

İlçede bulunan kapalı semt pazarları da özel kıyafetli personel tarafından tezgahları kurulmadan ilaçlandı.

Tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Halkımızın içi rahat olsun. Kesinlikle paniğe kapılmaya gerek yok. Steril olması gereken her yeri en iyi şekilde temizliyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

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