Bağcılar'da ebeveynlere "Evde Bilim Eğitimi" veriliyor
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Bağcılar'da ebeveynlere "Evde Bilim Eğitimi" veriliyor

Çocuklar için kurulan Bağcılar Belediyesi Fuat Sezgin Bilim Merkezi'nde ebeveynler için "Evde Bilim Eğitimi" düzenleniyor.

03.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:00
Bağcılar'da ebeveynlere

Çocuklar için kurulan Bilim Merkezi'nde ebeveynler için "Evde Bilim Eğitimi" düzenleniyor.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle belediye tarafından hizmete sunulan merkezde, öğrencilerin yanı sıra ebeveynlere de eğitim veriliyor.

"Evde Bilim Eğitimi" adı altında ayda bir gün veliler için hazırlanan bilim merkezinde eğitmenler, babalara evlerinde kolayca bulabilecekleri soda, yumurta, balon, sıvı yağ, süt, karbonat ve mum gibi malzemelerle ilgi çekici deneyler yapmayı öğretiyor.

Burada eğitim alan anne babalar evlerinde deneyleri tekrarlayarak çocuklarına bilimsel çalışmalar yaptırma ve onlarla kaliteli zaman geçirme fırsatı buluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, evde çocuklarıyla güzel vakit geçirmek ve onlara bilimi sevdirmek isteyen anne-babaları Evde Bilim Eğitimi'ne beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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