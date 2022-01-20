Bağcılar'da "E-Spor Merkezi"nin temeli atıldı

Dijital Çağın sporu olarak tanımlanan E-spor alanında oyuncuların yetiştirileceği, ulusal ve uluslararası turnuvaların yapılacağı Bağcılar Belediyesi E-Spor Merkezinin temeli törenle atıldı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - Dijital Çağın sporu olarak tanımlanan E- spor alanında oyuncuların yetiştirileceği, ulusal ve uluslararası turnuvaların yapılacağı Bağcılar Belediyesi E- Spor Merkezinin temeli törenle atıldı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye hızlı büyüyen spor dalı olarak gösterilen E-Sporu hayata geçiriyor. Bu kapsamda Yavuz Selim Mahallesi'nde yapılacak olan E- Spor Merkezi için temel atma töreni düzenlendi.

Törende konuşan Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılarlı gençlerin çok şanslı olduğunu belirterek "Hem yerel yönetimin hem devletin gençler adına ciddi yatırım yapıldığı bir ilçe. Gençlerimizi burada bilgisayar oyunlarıyla birlikte yazılım ve sanal dünyayla ilgili daha fazla alt yapı oluşturmasını gönülden temenni ediyorum." dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise merkezin çok farklı bir yer olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İçinde gerek salonları gerek sosyal imkanları ve müsabakaların yapılacağı alanlarıyla Türkiye'de en modern tesislerden bir tanesini burada inşa ediyoruz. Yarınımız olan gençlerimize hayırlı olsun."

AK Parti İstanbul İl Başkanı Yardımcısı Sevim Sayım Madak ise, "Sosyal belediyecilikte Bağcılar, bayrağı layıkıyla taşıyan bir ilçemiz. Gençlerimizin gönlünü fethedecek bir projeye bir adım atmış oluyoruz. İnanıyorum ki burası İstanbul'un en büyük E- Spor Merkezi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan gençler, protokol üyeleri ile birlikte E- Spor Merkezinin temeline ilk harcı attı.

Törene, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hürcan, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, meclis üyeleri ile muhtarlar da katıldı.

E-Spor Merkezi

Bu yıl içinde bitirilmesi beklenen iki katlı E-Spor Merkezi'nde 162 kişilik yarışma salonu, takım ve koç odaları, canlı yayın odası, oyun tanıtım ve oyun satış alanı, etkinlik alanı, fuaye alanı, kafeterya, idari ve teknik birimler bulunuyor. Modern bir şekilde tasarlanan binada profesyonel e-spor oyuncularının eğitimi ve ulusal ve uluslararası turnuvalar yapılabilecek.

İçinde sosyal donatıların da bulunduğu ve bu yıl içinde bitirilmesi beklenen modern tesisin temel atma programına gençler büyük ilgi gösterdi.